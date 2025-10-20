Lode ai capelli spettinati di Alba Rohrwacher nel film Tre ciotole

Di primo acchito, c’è chi ha sussultato sulle sedie imbottite del cinema, alla vista di Alba Rohrwacher nel film Tre ciotole di Isabel Coixet. L’elemento che inquieta, per primo, ancora prima della trama e del destino della protagonista, sono i capelli di Marta, professoressa di educazione fisica in una scuola superiore romana. Sì, i capelli spettinati e mossi, ricchi di ritrose e di rose, come quelli di Marta hanno il potere di inquietare, scompigliare. Ancora oggi. Eppure sono la manifestazione più vera della loro autenticità. Sono i capelli veri che si nascondono dietro la maggior parte delle chiome bene ordinate e “piegate”, addomesticate, che si vedono in giro. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Lode ai capelli spettinati di Alba Rohrwacher nel film Tre ciotole

