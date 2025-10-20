Locatelli Juve i giornali evidenziano la sua prova | Prezioso in entrambe le fasi Forse stanco ma il cambio è sbagliato Il voto del capitano

Locatelli Juve, la Gazzetta lo promuove ma critica Tudor: dà ordine e copertura, la sua uscita indebolisce ulteriormente la squadra. In una domenica da incubo, in cui la  Juventus  è naufragata sotto i colpi del  Como, sono pochissimi i giocatori a salvarsi. Tra questi, spicca  Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero, pur non brillando in modo assoluto, è stato uno dei pochi a mantenere la barra dritta, provando a dare ordine e sostanza a una squadra apparsa confusa e senza idee. Una prestazione di sacrificio, che gli è valsa la sufficienza nelle pagelle de  La Gazzetta dello Sport, ma che si chiude con una critica severa alla scelta di  Igor Tudor  di sostituirlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

