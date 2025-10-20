Locatelli Juve i giornali evidenziano la sua prova | Prezioso in entrambe le fasi Forse stanco ma il cambio è sbagliato Il voto del capitano

Locatelli Juve, la Gazzetta lo promuove ma critica Tudor: dà ordine e copertura, la sua uscita indebolisce ulteriormente la squadra. In una domenica da incubo, in cui la Juventus è naufragata sotto i colpi del Como, sono pochissimi i giocatori a salvarsi. Tra questi, spicca Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero, pur non brillando in modo assoluto, è stato uno dei pochi a mantenere la barra dritta, provando a dare ordine e sostanza a una squadra apparsa confusa e senza idee. Una prestazione di sacrificio, che gli è valsa la sufficienza nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport, ma che si chiude con una critica severa alla scelta di Igor Tudor di sostituirlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli Juve, i giornali evidenziano la sua prova: «Prezioso in entrambe le fasi. Forse stanco ma il cambio è sbagliato». Il voto del capitano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Molto rammarico in casa Juventus dopo la sconfitta di Como per 2-0 ? Delusione che si percepisce anche dalle dichiarazioni nel post-partita di Locatelli: "La nostra prestazione è considerabile da Juventus quando vinci. Se non vinci non è una prestazio - facebook.com Vai su Facebook

Finché Cambiaso, Gatti, Locatelli, McKennie, etc. resteranno alla Juve, faremo sempre cagare. Devono andare VIA. tutti! Sono i Calabria, i Gagliardini delle altre. I nostri Magrin Finché giocano la Juve farà SEMPRE mediocre O se ne vanno o prendiamo altri n - X Vai su X

Pagina 2 | Locatelli, ma quale ballottaggio: leader Juve e Italia, il campo ha urlato - Il capitano è stato brillante contro Villarreal e Milan: adesso Tudor non lo toglie più. Scrive tuttosport.com

Juventus, proposta irrinunciabile per Locatelli: può partire a gennaio - Nonostante qualche spunto lanciato da Teun Koopmeiners e l’ottimo ingresso in campo di McKennie, il centrocampo della Juventus ha evidenziato nuovi limiti strutturali anche contro l’Atalanta. Lo riporta calciomercato.it

Locatelli, ma quale ballottaggio: leader Juve e Italia, il campo ha urlato - Il capitano è stato brillante contro Villarreal e Milan: adesso Tudor non lo toglie più. Si legge su msn.com