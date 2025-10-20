L’obiettivo ora è tentare il sorpasso sul Ravenna e stare in scia all’Arezzo
L’Ascoli torna a Carpi per tentare il sorpasso sul Ravenna e riportarsi in scia dell’ Arezzo. Nella sfida del monday night che andrà in scena stasera al Cabassi (avvio alle 20.30 con diretta su Rai Sport) i bianconeri continueranno la marcia cercando di confermare i numeri impressionanti prodotti nella recente ed esaltante sequenza di vittorie. Forti dei 6 successi di fila conquistati, gli uomini di Tomei scenderanno in campo senza abbassare il livello di attenzione per portare a casa altri tre punti davvero preziosi. Quando siamo giunti alla decima giornata d’andata i valori reali delle pretendenti ora iniziano a venire fuori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
