Lo Stato delle Cose | anticipazioni ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
. Questa sera, lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. È la politica italiana l’oggetto del confronto tra Stefano Bonaccini, presidente del PD, e Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Tempo. 🔗 Leggi su Tpi.it
Approfondisci con queste news
Il messaggio di fondo del Partito Liberaldemocratico è chiaro: lo Stato deve tornare a fare poche cose, ma in maniera eccellente (invece di farne tante e mediamente male, come ora). In una società liberaldemocratica, lo Stato ha tante cose da fare, prima di an - facebook.com Vai su Facebook
Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti in onda stasera, lunedì 13 ottobre 2025. Segnala tpi.it
Lo Stato delle Cose, Massimo Lovati chiarisce le sue parole dopo l’intervista a Corona - Lo Stato delle Cose: Massimo Giletti torna su Rai 3 con la stretta attualità internazionale, il caso Garlasco e l'inchiesta su Mondello. Riporta davidemaggio.it
Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti stasera in tv su Rai 3: dagli sviluppi della pace in Medio Oriente al caso Garlasco - 20 su Rai 3, torna Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti, pronto a offrire un viaggio tra attualità, politica e cronaca con ospiti ... Lo riporta corrieredellumbria.it