Lo sport contro Israele la protesta non è finita a Udine

La grande partecipazione di martedì scorso a Udine al corteo contro Italia-Israele ha segnato l’apice delle proteste nello sport contro Tel Aviv, a causa delle violenze in corso da due anni a Gaza. Tuttavia, l’obiettivo dell’esclusione di Israele dalle competizioni internazionali non è stato ancora raggiunto. Anche per questo, le proteste sono destinate a non finire a breve, considerando che il piano di pace proposto da Trump è già stato ripetutamente violato, e la risoluzione del conflitto non appare certo vicina. Dopo la sconfitta del 14 ottobre contro l’Italia, Israele è stato eliminato dalla possibilità di qualificarsi ai Mondiali di calcio della prossima estate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

