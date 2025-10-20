Lo spettacolo ' Mangia! con Anna Piscopo un scena all' Abeliano

Baritoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

????????????????? –?????:?? ??????! –??????????? Fuori abbonamento · Rassegna To the Theatre???????????, tra le più interessanti nuove realtà del teatro e del cinema pugliese, porta in scena il suo spettacolo pluripremiato: un one-girl show intenso, coraggioso e profondamente contemporaneo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Spettacolo Mangia Anna Piscopo