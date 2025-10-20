Lo ‘spettacolo’ di Nico Paz cancella la Juventus

Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: En el duelo entre los dos máximos talentos de la Serie A, el argentino Nico Paz se impuso con claridad al turco Kenan Yildiz, protagonista como asistente y goleador del Como 1907 ante la Juventus de Turín (2-0), culpable de hundir a la ‘ Vecchia Signora ‘ justo antes de visitar un Santiago Bernabéu al que llegará con 6 partidos seguidos sin ganar. –> –> –> –> –> –> Los focos se centraron este domingo en dos jugadores. En el duelo entre Nico Paz y Kenan Yildiz. Ya no son promesas. Son realidades. Más importante su enfrentamiento casi que el propio partido por la importancia que supone que la Serie A explote internacionalmente el talento de sus dos joyas más importantes. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Domenica pomeriggio dedicata ai più piccoli! Alle 15.00 nel piazzale della chiesa di Coronella, il teatro de Il Baule Volante porta in scena lo spettacolo “Nico cerca un amico”, una dolce e divertente storia sull’amicizia, il coraggio e la scoperta degli altri. Un a - facebook.com Vai su Facebook

Al Como non basta Nico Paz, pari Baschirotto e la Cremonese resta imbattuta - Non basta il solito Nico Paz alla formazione di Fabregas che non riesce a dare seguito alla vittoria di Firenze ... Riporta tuttosport.com

Nico Paz, i segreti del contratto: le tre clausole con cui il Real può riprenderselo - Una platea molto più grande che seguiva il posticipo del lunedì si è stropicciata gli occhi al 13’ del primo tempo sulla giocata spaziale di ... gazzetta.it scrive

Como, Nico Paz ha già comunicato il proprio futuro: ma c’è un retroscena - E adesso, dopo appena tre partite, il giovane fantasista è apparso ancora più maturo e sicuro delle proprie doti, come ... Segnala corrieredellosport.it