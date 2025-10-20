Lo ‘spettacolo’ di Nico Paz cancella la Juventus

Justcalcio.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: En el duelo entre los dos máximos talentos de la Serie A, el argentino Nico Paz se impuso con claridad al turco Kenan Yildiz, protagonista como asistente y goleador del Como 1907 ante la Juventus de Turín (2-0), culpable de hundir a la ‘ Vecchia Signora ‘ justo antes de visitar un Santiago Bernabéu al que llegará con 6 partidos seguidos sin ganar. –> –> –> –> –> –> Los focos se centraron este domingo en dos jugadores. En el duelo entre Nico Paz y Kenan Yildiz. Ya no son promesas. Son realidades. Más importante su enfrentamiento casi que el propio partido por la importancia que supone que la Serie A explote internacionalmente el talento de sus dos joyas más importantes. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

