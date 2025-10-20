Lo spettacolo di Cathy La Torre contro la violenza di genere

Sabato 25 ottobre al Teatro Filodrammatici di Milano Cathy La Torre porta in scena Tutti i giorni che le donne, un’indagine su donne che hanno fatto la storia, facendo scoperte straordinarie, ma in secondo piano rispetto ai grandi scienziati.Lo spettacoloSul palco, La Torre porterà un monologo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Avvocata Cathy La Torre torna in Trentino a Rovereto con: “Tutte le volte che le donne”, una conferenza-spettacolo che, tra racconti storici, immagini e ironia, restituisce visibilità a scienziate, artiste, inventrici e attiviste troppo spesso dimenticate o cancellate da - facebook.com Vai su Facebook

