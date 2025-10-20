Lo spazzolino da denti? È un ecosistema disgustoso | ecco cosa ci vive davvero

Lo spazzolino da denti è molto più di un semplice strumento per l'igiene orale. È un vero e proprio ecosistema in miniatura, popolato da milioni di organismi che prosperano tra le setole di plastica. In questo momento, sul tuo spazzolino vivono tra 1 e 12 milioni di batteri e funghi appartenenti a centinaia di specie diverse, oltre a innumerevoli virus. Le setole dello spazzolino formano una sorta di paesaggio arido che, due volte al giorno, si trasforma temporaneamente in una zona umida ricca di nutrienti. I microorganismi formano biofilm sulle superfici esposte dello spazzolino o si insinuano nelle setole danneggiate e invecchiate.

