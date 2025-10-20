Lo Spaesato in Sicilia a Trecastagni
Dopo il tiepido debutto della scorsa settimana, torna questa sera, lunedì 20 ottobre, Lo Spaesato, il people comedy show prodotto da Stand by Me e condotto da Teo Mammucari, in onda in prima serata su Rai 2. Anticipazioni del 20 ottobre 2025. In questo secondo appuntamento, il programma che racconta l’Italia attraverso la comicità avrà come cornice la provincia di Catania, con destinazione finale Trecastagni, raggiunta passando prima dal borgo marinaro di Santa Maria La Scala e poi da Acireale, città barocca di straordinaria bellezza. Mammucari avrà modo di scoprire luoghi spettacolari, antiche tradizioni e paesani simpaticissimi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
