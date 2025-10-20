Lo sguardo che ha attraversato i secoli | la vera identità dietro il dipinto di Vermeer

Nelle sale silenziose del Mauritshuis a L’Aia, da oltre tre secoli un paio di occhi interrogano ogni visitatore che si ferma davanti alla tela. Lo sguardo enigmatico della “Ragazza con l’orecchino di perla” di Johannes Vermeer ha generato più domande che risposte, trasformando questo dipinto del 1665 in uno dei misteri più affascinanti della storia dell’arte. Ma ora, le ricerche dello storico britannico Andrew Graham-Dixon potrebbero aver finalmente sollevato il velo su questa figura immortale. Un’indagine lunga trent’anni negli archivi olandesi. Graham-Dixon ha dedicato anni a scavare negli archivi di Delft, la città natale di Vermeer, un lavoro certosino che lo ha portato a una scoperta cruciale: l’ubicazione perduta della Golden Eagle, la residenza dei principali mecenati del pittore, Pieter Claesz van Ruijven e sua moglie Maria de Knuijt. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

