Lo Scaffale di Andrea | un gesto semplice che insegna il valore della condivisione

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino entra a scuola e si accorge di aver dimenticato la penna, la matita o un foglio importante. Sono piccoli imprevisti quotidiani, ma per chi li vive possono trasformarsi in momenti di disagio. Da questa esigenza nasce “Lo Scaffale di Andrea”, un progetto realizzato dall’Associazione La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

scaffale andrea gesto semplice“Lo Scaffale di Andrea”: un gesto semplice che insegna il valore della condivisione - Il progetto realizzato dall’Associazione La Battaglia di Andrea che porta all’interno delle scuole materiale didattico di pronto utilizzo ... Secondo napolitoday.it

scaffale andrea gesto sempliceVenerdì ad Afragola si inaugura "Lo scaffale di Andrea" - Corre in aiuto dei bambini che, a scuola, si accorgono di aver dimenticato la penna, la matita o un foglio importante, "Lo Scaffale di Andrea", un progetto realizzato dall'Associazione "La Battaglia d ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scaffale Andrea Gesto Semplice