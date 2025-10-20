Lo rivela il primo Cultural Currency Index il report volto a individuare una corrispondenza tangibile tra engagement online e intenzione d' acquisto

N ell’ industria della moda l’ innovazione tecnologica svolge un ruolo di primo piano. Non solo quando si tratta di dare vita a tessuti inediti o a materiali all’avanguardia, ma anche sul fronte economico e dell’analisi dei dati. Si inserisce in questo contesto il primo Cultural Currency Index, un indicatore unico nel suo genere che mette in relazione engagement online, impatto culturale e intenzione d’acquisto. Un report senza precedenti guidato dalla sfilata Gucci Milano 2025. Dalle sfilate della Milano Fashion Week Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X A differenza delle ormai consuete classifiche di Lyst, dunque, il Cultural Currency Index si propone di individuare e indagare le conseguenze tangibili e concrete dell’attività online delle grandi maison del lusso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

