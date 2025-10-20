Lo consideriamo acquistato | l’annuncio di mercato riguarda il Napoli avete saputo?
Momento sicuramente non facile per il Napoli, reduce dalla sconfitta contro il Torino di sabato pomeriggio. Uno stop che induce diverse riflessioni in casa azzurra, con la speranza che la prossima partita, ormai alle porte, contro il PSV Eindhoven in UEFA Champions League possa essere il punto giusto da cui poter ripartire. Resta, però, il rammarico della partita di sabato, decisa dal più classico gol degli ex come quello di Giovanni Simeone, che si sta conquistando consensi in questa sua nuova esperienza al Torino, così come dichiarato dal presidente del club granata Urbano Cairo. Cairo racconta la scelta di puntare su Simeone. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
«Simeone è un prestito, ma lo consideriamo già un acquisto. Noi dobbiamo stare attenti ai bilanci. Ve lo ricordate Verdi pagato 25 milioni?» - facebook.com Vai su Facebook
Le parole del presidente del @TorinoFC_1906 Urbano #Cairo a Radio anch'io sport su @Radio1Rai. Per Simeone c'è un futuro in granata? Cairo: “Sicuramente sì, è un prestito con un riscatto che diventa obbligatorio in modo molto facile. Lo consideriamo - X Vai su X