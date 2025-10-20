Liverpool Salah e van Dijk dopo i mega-rinnovi sono irriconoscibili Anche la Premier strapaga i vecchietti Telegraph
Mohamed Salah e Virgil van Dijk chi li ha visti? Dopo il rinnovo con il Liverpool a cifre faraoniche l’attaccante egiziano e il difensore olandese sono spariti dalla circolazione. Se la crisi del Liverpool si è ufficialmente aperta molto lo si deve anche al loro pessimo rendimento. Lo scrive il Telegraph con Oliver Brown. Solo il rinnovo di Salah vale circa 50 milioni di sterline (57 mln di euro) fino al 2027. Il capitano non è certo da meno con uno stipendio di 350.000 sterline a settimana (600mila euro circa). All’epoca, le firme furono salutate come un successo di diplomazia e pazienza, ma le cifre apparvero sproporzionate per due giocatori che insieme sommano 67 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
