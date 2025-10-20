LIVE Sonego-Davidovich Fokina ATP Basilea 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 15:25 Torna in campo e lo fa da sfavorito il torinese, che si è spinto fino alla palle break nel set decisivo del quarto di finale contro Ugo Humbert a Stoccolma. Oggi c’è bisogno subito di un’impresa contro un giocatore altalenante ma quotato come Davidovich, che non sarà tra i 4 giocatori che prenderanno parte alle Final 8 di Davis a Bologna. 15:20 Chiude in due l’USA! A breve in campo Sonego! 14:50 Brooksby-Muller 6-4! Poi SONEGO! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio a Basilea, ATP 500 svizzero di grande prestigio di Lorenzo SONEGO che affronta l’iberico Alejandro Davidovich Fokina. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Atp Basilea - Draw: Fritz sfiderà Vacherot. Sonego pesca Davidovich Fokina . Il piemontese, in attesa delle qualificazioni, è l'unico italiani impegnato allo Swiss Indoors Basel https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Tabelloni/102430/atp-basilea-draw-fritz-sfid - X Vai su X
Il torinese esordirà contro Davidovich Fokina. Prime due teste di serie gli statunitensi: Taylor Fritz e Ben Shelton - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sonego-Davidovich Fokina, ATP Basilea 2025 in DIRETTA: partita incerta contro lo spagnolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d'esordio a Basilea, ATP 500 svizzero di ... Scrive oasport.it
Dove vedere in tv Sonego-Davidovich Fokina, ATP Basilea 2025: orario, programma, streaming - Il primo turno degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in programma a Basilea, in Svizzera, si aprirà domani, lunedì 20 ... Segnala oasport.it
Pronostico Sonego-Davidovich Fokina 20 Ottobre: Primo Turno ATP Basilea 2025 - Si scende in campo, Lunedì 20 Ottobre, per giocare il primo turno dell'ATP Basilea 2025: pronostico Sonego- Da bottadiculo.it