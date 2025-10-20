LIVE Sonego-Davidovich Fokina ATP Basilea 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 15:25 Torna in campo e lo fa da sfavorito il torinese, che si è spinto fino alla palle break nel set decisivo del quarto di finale contro Ugo Humbert a Stoccolma. Oggi c’è bisogno subito di un’impresa contro un giocatore altalenante ma quotato come Davidovich, che non sarà tra i 4 giocatori che prenderanno parte alle Final 8 di Davis a Bologna. 15:20 Chiude in due l’USA! A breve in campo Sonego! 14:50 Brooksby-Muller 6-4! Poi SONEGO! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio a Basilea, ATP 500 svizzero di grande prestigio di Lorenzo SONEGO che affronta l’iberico Alejandro Davidovich Fokina. 🔗 Leggi su Oasport.it

