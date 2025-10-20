LIVE Sonego-Davidovich Fokina ATP Basilea 2025 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Chiude in due l’USA! A breve in campo Sonego! 14:50 Brooksby-Muller 6-4! Poi SONEGO! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio a Basilea, ATP 500 svizzero di grande prestigio di Lorenzo SONEGO che affronta l’iberico Alejandro Davidovich Fokina. Nei tornei di questa caratura non esistono partite semplici, ed ecco quindi che il torinese si trova subito a dover cercare un’impresa, quella che gli è sfuggita nel terzo set contro Ugo Humbert a Stoccolma: vittoria che sarebbe valsa la semifinale in Svezia. Di positivo c’è il livello espresso da Sonego in quella partita, e il fatto che sia tornato dopo tanto tempo a vincere due partite consecutive nel circuito, se non si considerano i grandi risultati ottenuti negli Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

