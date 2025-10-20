LIVE Sonego-Davidovich Fokina 6-7 4-6 ATP Basilea 2025 in DIRETTA | passa l’iberico dopo una battaglia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della partita tra Davidovich Fokina e Sonego, con l’iberico che accede in ottavi di finale a Basilea. Un saluto sportivo! 17:45 Sono 24 vincenti (10 ace) e altrettanti errori gratuiti per Sonego, che ha commesso un paio di gratuiti di troppo nell’ultimo turno di servizio, ma che si era già salvato da 30-40 nel gioco precedente. L’iberico chiude con 24 vincenti e 26 errori, di cui 6 doppi falli. Sono dieci i punti in più alla fine per lo spagnolo, che ha giocato anche 10 punti in meno sul proprio servizio. Sono 8 le chance di break avute da Davidovich, contro le 2 avute da Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it
