CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Super contropiede vincente di Sonego. A-40 Con il dritto mette a segno un gran vincente Sonego!! 40-40 Prima e dritto! C’è ancora Sonego! 30-40 Risposta nei piedi e sulla riga di Davidovich con il dritto: palla break! 30-30 Sbaglia di metri il dritto dopo il servizio Sonego. 30-15 Palla corta vincente di Davidovich. 30-0 Servizio e volèe alta dell’azzurro! 15-0 Servizio vincente Sonego. 3-4 Al corpo la prima di Davidovich. Si tira fuori dall’ennesimo game-fiume! A-40 Lunga la risposta di Sonego. 40-40 Super scambio, grande ritmo. Alla fine sbaglia Davidovich. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Davidovich Fokina 6-7, 3-4, ATP Basilea 2025 in DIRETTA: due ore di lotta, azzurro appeso a un filo!