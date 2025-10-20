LIVE Sonego-Davidovich Fokina 6-7 3-4 ATP Basilea 2025 in DIRETTA | due ore di lotta azzurro appeso a un filo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Super contropiede vincente di Sonego. A-40 Con il dritto mette a segno un gran vincente Sonego!! 40-40 Prima e dritto! C’è ancora Sonego! 30-40 Risposta nei piedi e sulla riga di Davidovich con il dritto: palla break! 30-30 Sbaglia di metri il dritto dopo il servizio Sonego. 30-15 Palla corta vincente di Davidovich. 30-0 Servizio e volèe alta dell’azzurro! 15-0 Servizio vincente Sonego. 3-4 Al corpo la prima di Davidovich. Si tira fuori dall’ennesimo game-fiume! A-40 Lunga la risposta di Sonego. 40-40 Super scambio, grande ritmo. Alla fine sbaglia Davidovich. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Atp Basilea - Draw: Fritz sfiderà Vacherot. Sonego pesca Davidovich Fokina . Il piemontese, in attesa delle qualificazioni, è l'unico italiani impegnato allo Swiss Indoors Basel https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Tabelloni/102430/atp-basilea-draw-fritz-sfid - X Vai su X
Il torinese esordirà contro Davidovich Fokina. Prime due teste di serie gli statunitensi: Taylor Fritz e Ben Shelton - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sonego-Davidovich Fokina, ATP Basilea 2025 in DIRETTA: partita incerta contro lo spagnolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d'esordio a Basilea, ATP 500 svizzero di ... Scrive oasport.it
Pronostico Sonego-Davidovich Fokina 20 Ottobre: Primo Turno ATP Basilea 2025 - Si scende in campo, Lunedì 20 Ottobre, per giocare il primo turno dell'ATP Basilea 2025: pronostico Sonego- Riporta bottadiculo.it
Dove vedere in tv Sonego-Davidovich Fokina, ATP Basilea 2025: orario, programma, streaming - Il primo turno degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in programma a Basilea, in Svizzera, si aprirà domani, lunedì 20 ... Segnala oasport.it