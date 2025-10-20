LIVE Sonego-Davidovich Fokina 6-7 2-3 ATP Basilea 2025 in DIRETTA | siamo on serve nel 2° set

Oasport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 A quindici Davidovich. 40-15 Rosicchia un punto con la smorzata Sonego. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Comanda Davidovich e ottiene il forzato di rovescio di Sonego. 15-0 Prima vincente. 2-2 Clamoroso vincente di dritto. Altro game ripreso per i capelli! A-40 Prima vincente Sonego. 40-40 Spinge con il dritto e torna pari Davidovich. A-40 Prima vincente. 40-40 Non tampona la risposta Davidovich. Seconda 40-A Competitivo il passante di rovescio in corsa dello spagnolo: palla break! 40-40 Risposta profonda e dritto inside a segno Davidovich. 40-30 ACE (11°)! 30-30 Stop volley poco concreta di Sonego, arriva e passa di rovescio Davidovich. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sonego davidovich fokina 6 7 2 3 atp basilea 2025 in diretta siamo on serve nel 2176 set

© Oasport.it - LIVE Sonego-Davidovich Fokina 6-7, 2-3, ATP Basilea 2025 in DIRETTA: siamo on serve nel 2° set

Contenuti che potrebbero interessarti

live sonego davidovich fokinaLIVE Sonego-Davidovich Fokina, ATP Basilea 2025 in DIRETTA: partita incerta contro lo spagnolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d'esordio a Basilea, ATP 500 svizzero di ... Segnala oasport.it

Pronostico Sonego-Davidovich Fokina 20 Ottobre: Primo Turno ATP Basilea 2025 - Si scende in campo, Lunedì 20 Ottobre, per giocare il primo turno dell'ATP Basilea 2025: pronostico Sonego- Da bottadiculo.it

live sonego davidovich fokinaDove vedere in tv Sonego-Davidovich Fokina, ATP Basilea 2025: orario, programma, streaming - Il primo turno degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in programma a Basilea, in Svizzera, si aprirà domani, lunedì 20 ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sonego Davidovich Fokina