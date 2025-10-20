LIVE Sonego-Davidovich Fokina 6-7 2-3 ATP Basilea 2025 in DIRETTA | siamo on serve nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 A quindici Davidovich. 40-15 Rosicchia un punto con la smorzata Sonego. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Comanda Davidovich e ottiene il forzato di rovescio di Sonego. 15-0 Prima vincente. 2-2 Clamoroso vincente di dritto. Altro game ripreso per i capelli! A-40 Prima vincente Sonego. 40-40 Spinge con il dritto e torna pari Davidovich. A-40 Prima vincente. 40-40 Non tampona la risposta Davidovich. Seconda 40-A Competitivo il passante di rovescio in corsa dello spagnolo: palla break! 40-40 Risposta profonda e dritto inside a segno Davidovich. 40-30 ACE (11°)! 30-30 Stop volley poco concreta di Sonego, arriva e passa di rovescio Davidovich. 🔗 Leggi su Oasport.it
