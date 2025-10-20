LIVE Sonego-Davidovich Fokina 6-7 0-1 ATP Basilea 2025 in DIRETTA | l’iberico rimonta e vince al tie-break il 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio vincente. 0-15 In rete la palla corta di Sonego. 0-1 Tiene la battuta laboriosamente l’iberico in avvio di 2° set. A-40 Ancora servizio e dritto Davidovich. 40-40 Doppio fallo (5°). A-40 Servizio, dritto sulla riga e smash vincente di Davidovich. 40-40 Largo di poco l’anomalo di Sonego. 30-40 Doppio fallo (4°)! Seconda 30-30 A segno con il rovescio lungolinea Sonego. 15-15 Errore di volo anche di Davidovich. 15-0 Serve l’iberico. Di poco lunga la rispsota di rovescio. Davidovich-Sonego 7-6(2)! Con una serie di sei punti consecutivi ecco che l’iberico capitalizza la rimonta nel primo set, che lo vedeva sotto 1-4 e anche palla del 2-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

