LIVE Sonego-Davidovich Fokina 6-5 ATP Basilea 2025 in DIRETTA | l’azzurro resta avanti nel 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Resta avanti e sale al tie-break Sonego. 40-15 Largo il dritto difensivo di Davidovich. 30-15 Sul nastro il dritto lungoriga di Davidovich. 15-15 Accelerazione di dritto e chiusura di volo Davidovich. 15-0 Non risponde alla seconda di dritto l’iberico. 5-5 Ace (2°) di Davidovich. 40-15 Appena lunga la risposta dell’azzurro. 30-15 Si gira sul dritto ma mette out di metri l’inside out Davidovich. 30-0 Lungoriga di rovescio stavolta a segno di Davidovich. 15-0 In rete lo slice difensivo del torinese. 5-4 Grande prima, grande game Salvato! 40-A Costretto alla difensiva Davidovich, mette lungo il rovescio in corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Atp Basilea - Draw: Fritz sfiderà Vacherot. Sonego pesca Davidovich Fokina . Il piemontese, in attesa delle qualificazioni, è l'unico italiani impegnato allo Swiss Indoors Basel https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Tabelloni/102430/atp-basilea-draw-fritz-sfid - X Vai su X
Il torinese esordirà contro Davidovich Fokina. Prime due teste di serie gli statunitensi: Taylor Fritz e Ben Shelton - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sonego-Davidovich Fokina, ATP Basilea 2025 in DIRETTA: partita incerta contro lo spagnolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d'esordio a Basilea, ATP 500 svizzero di ... Segnala oasport.it
Dove vedere in tv Sonego-Davidovich Fokina, ATP Basilea 2025: orario, programma, streaming - Il primo turno degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in programma a Basilea, in Svizzera, si aprirà domani, lunedì 20 ... Secondo oasport.it
Pronostico Sonego-Davidovich Fokina 20 Ottobre: Primo Turno ATP Basilea 2025 - Si scende in campo, Lunedì 20 Ottobre, per giocare il primo turno dell'ATP Basilea 2025: pronostico Sonego- Scrive bottadiculo.it