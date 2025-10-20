LIVE Sonego-Davidovich Fokina 4-4 ATP Basilea 2025 in DIRETTA | c’è il contro-break dell’iberico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Risposta nei piedi di Davidovich, non controlla la demi-volèe Sonego. 4-4 Ripreso quindi l’italiano nel 1° set. 40-15 Servizio vincente Davidovich. 30-15 Servizio e rovescio. 15-15 Sbaglia il rovescio lungoriga Davidovich. 15-0 Lungo il dritto di Sonego. 4-3 Passa di rovescio ancora Davidovich. Stavolta c’è il break. 40-A Errore di rovescio dopo l’ottimo slice Sonego. 40-40 Servizio, attacco di dritto e grande volèe di rovescio! 40-A Perde il dritto Sonego. Palla break. 40-40 Terzo passante vincente del game di Davidovich. Si sente un suono! Si rigioca il punto sul dritto lungoriga vincente di Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it

