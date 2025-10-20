LIVE Sonego-Davidovich Fokina 4-2 ATP Basilea 2025 in DIRETTA | l’azzurro è già a 6 ace!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio vincente. 30-30 Altro passante a segno di Davidovich, questo di rovescio stretto. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Grande inside in di Sonego a prendere in mano il gioco, non chiude di volo e viene infilato da Davidovich. 15-0 ACE (7°)! 4-2 A zero l’iberico, che è entrato nel match dopo l’auto-break iniziale. 40-0 Arriva e chiude Davidovich. 30-0 Con il dritto sposta Sonego e fa punto Davidovich. 15-0 Ace anche di Davidovich. Il primo. Sono 6 ace su 18 punti al servizio giocati! 4-1 Servizio al centro che dà il break confermato a Sonego! A-40 ACE (6°)! 40-40 Servizio vincente! 40-A Comodo rovescio contropiede messo in rete da Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it
