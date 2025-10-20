CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Brutto errore di volo sulla comoda volèe di dritto: palla break, da 30-0! 30-30 Sbaglia il dritto in corsa Sonego. 30-15 Risposta d’incontro e punto diretto Davidovich. 30-0 ACE (4°)! 15-0 ACE (3°)! 1-3 A trenta si sblocca Davidovich. 40-30 Risposta nei piedi e comodo dritto. 40-15 Servizio e dritto al volo. 30-15 Servizio e dritto inside in Davidovich. 15-15 Doppio fallo (3°)! 15-0 Con la prima Davidovich. 3-0 Ancora a zero il torinese! 40-0 Servizio, dritto! 30-0 Gran volèe di rovescio dietro la seconda in kick! 15-0 Altro dritto out di Davidovich. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sonego-Davidovich Fokina 3-0, ATP Basilea 2025 in DIRETTA: inizio e break dell'azzurro