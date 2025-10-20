LIVE Milano-Modena Superlega volley 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via del campionato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.47 Giocatori delle due compagini alle prese con il riscaldamento, alle 20:00 l’inizio del primo set. 19.45 Milano e Modena si sono mosse attivamente sul mercato per cercare di dire la loro, Kreling per i lombardi e Tizi-Oualou per gli emiliani i colpi di maggior spessore. 19.42 La prima giornata della Superlega ci regala già una sfida frizzante ed imprevedibile. Si affrontano due squadre che hanno ben impressionato nella passata stagione e che nutrono ambizioni alte per quella attuale. 19.40 Buonasera amici di OA Sport, benvenuti alla cronaca testuale di Milano-Modena, sfida valevole per il primo turno della Superlega di volley. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Modena, Superlega volley 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via del campionato

Scopri altri approfondimenti

? A partire dalla gara di domani sera con Milano, inizio alle ore 20 all’Allianz Cloud, e per tutto il campionato di SuperLega Credem Banca, su Radio Pico Classic e sui canali social di Parlandodisport.it potrete seguire live le gare di Modena Volley con la rad - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Milano-Modena, Superlega volley 2026 in DIRETTA: primo match molto aperto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano- Da oasport.it

Subito Monza–Perugia, Milano–Modena e il derby marchigiano. L’esordio in Superlega promette spettacolo - La Superlega riapre i battenti e lo fa con un turno inaugurale che sa già di stress test per progetti tecnici vecchi e nuovi. Riporta oasport.it

Superlega. Milano verso la prima con nove volti nuovi: "Gruppo già compatto» - L’Allianz Milano, al completo, è finalmente agli ordini di coach Roberto Piazza in vista dell’inizio del campionato di Superlega. Da ilgiorno.it