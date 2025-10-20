LIVE Milano-Modena 3-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | Reggers si carica la squadra sulle spalle rimonta incredibile dei lombardi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.07 Amici di OA Sport, grazie per averci seguito. L’appuntamento è al prossimo live di volley, un saluto sportivo. 23.05 Milano parte bene ottenendo due punti, a quota uno invece Modena. 23.01 Ferre Reggers autore di 28 punti, seguito da Recine con 16. In casa Modena, oltre al rammarico, rimane una sontuosa prova di Davyskiba. 26 punti per il bielorusso e 20 per Porro. 22.58 Che inizio di Superlega amici di OA Sport!!! Modena sembrava già proiettata verso i festeggiamenti, i primi due parziali hanno visto dominare i Canarini sotto ogni aspetto del gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

