4-6 Davyskiba si conferma il migliore dei suoi, sassata vincente per il +2. 4-5 Parallela di Reggers, un monologo nonostante i problemi fisici. 3-5 In rete il potente servizio di Reggers. 3-4 Reggers mette giù la palla e accorcia le distanze. 2-4 Porro insacca la palla nel muro di Milano, break importante. 2-3 Buchegger cerca e trova la parallela. 2-2 Mani out di Reggers. 1-2 Contrattacco Buchegger! 1-1 Porro trova la deviazione di Reggers. 1-0 Mani out di Masulovic, Milano in vantaggio. TIE-BREAK 22.32 E si va dunque al tie-break. Due ore e mezza di partita, un inizio di Superlega che ci lascia senza parole.

LIVE Milano-Modena, 2-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA: rimonta clamorosa dei padroni di casa, si va al tie-break