LIVE Milano-Modena 17-21 Superlega volley 2026 in DIRETTA | emiliani vicini alla conquista del primo set

Oasport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-23 Sanguinetti in primo tempo sull’alzata di Tizi-Oalou. 18-22 Lunga la battuta di Porro. 17-22 Una sentenza Giovanni Sanguinetti a rete. 17-21 Gran difesa milanese, poi Reggers trova le imperfette mani del muro. 16-21 Otsuka in parallela da zona 2. 15-21 Sanguinetti avvicina Modena alla conquista del primo set. 15-20 Parallela di Otsuka a referto. 14-20 Catania non riesce a tener viva la sfera. 14-19 Davyskiba trova la riga esterna con la pipe. 14-18 Masulovic legge bene la pipe avversaria e fa tornare a -4 la sua squadra. 13-18 Davyskiba si vede murare il suo attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Milano-Modena, Superlega volley 2026 in DIRETTA: primo match molto aperto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano- Secondo oasport.it

