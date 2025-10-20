LIVE Milano-Modena 1-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | sostanziale equilibrio nel quarto set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-28 Lungo il servizio di Sanguinetti, finale thriller di quarto parziale. 28-28 Bordata di Davyskiba che si sta caricando la squadra sulle spalle. 28-27 Scambio intensissimo, la gran difesa di Perry non basta. Conclude Recine con l’appoggio sotto rete. 27-27 Pipe di Davyskiba, quarto set caratterizzato da un’incredibile tensione. 27-26 Reggers con il mani fuori. 26-26 Buchegger trova l’attacco vincente. Rosso a Modena, non chiarite le motivazioni. Altra palla set per Milano (26-25). 25-25 Sulla riga il primo tempo di Mati Pardo, glaciale. 25-24 Otsuka strabiliante al servizio! Costringe alla free ball Modena, poi Reggers trova il mani fuori in parallela. 🔗 Leggi su Oasport.it
Modena e Milano, gara da corsari - Nelle ultime 4 sfide ha sempre vinto la squadra che giocava fuori casa. Riporta msn.com