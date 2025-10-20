CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Porro a ristabilire subito la parità. 1-0 Sanguinetti con il primo errore della sua partita. TERZO SET 21.10 Ci siamo, inizia il terzo set! 21.08 Modena in spolvero, le prestazioni di Tizi-Oualou, Davyskiba e Sanguinetti stanno ammattendo la compagine casalinga. Milano non riesce ad opporre resistenza, manifesta fatica sia in fase d’attacco che in quella difensiva. 17-25 Otsuka spedisce in rete il servizio, Modena in totale dominio all’Allianz Cloud! Punteggio di 0-2 per i Canarini. 17-24 Buchegger si fa murare e rimanda l’appuntamento con il set. 16-24 L’attacco modenese non trova il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Milano-Modena, 0-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA: traguardo vicino per i Canarini, lombardi in stato confusionario