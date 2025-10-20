LIVE Milano-Modena 0-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli uomini di Piazza tentano la reazione nel terzo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-13 Invasione a rete di Milano. 15-12 Ancora Ikhbayri, diagonale potentissima del libico. 15-11 In rete il servizio di Giraudo. 14-11 Mattone di Ikhbayri dopo uno scambio prolungato. 14-10 La bordata di Porro termina lunga. 13-10 Recine con il contrattacco vincente. 12-10 Sanguinetti liscia il primo tempo, ma l’errore è di Giraudo in fase di alzata. 11-10 Fuori la parallela di Reggers, Modena inanella tre punti consecutivi che costringono Piazza a chiamare time out. 11-9 Errore in lunghezza di Otsuka con la pipe. 11-8 Lunghissima la battuta di Otsuka. 🔗 Leggi su Oasport.it
