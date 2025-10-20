LIVE Milano-Modena 0-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli emiliani chiudono il primo set trascinati da Davyskiba
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 L’attacco di Buchegger esce di un nulla. 2-5 Buchegger sfonda il muro lombardo. 2-4 Reggers trova gli ultimi centimetri di campo con la diagonale. 1-4 Primo tempo di Mati Pardo, Milano in affanno. 1-3 Porro con la diagonale carica di rotazione. 1-2 Facile attacco vincente per Modena. 1-1 Reggers di frustrazione in diagonale. 0-1 Tizi-Oualou super sull’incrociato di Reggers! Subito break per Modena. SECONDO SET 20.34 Modena si è dimostrata più compatta, ma Milano ha le qualità per rimettere la partita in sesto. Pochi attimi all’inizio del secondo set! 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
