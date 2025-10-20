LIVE Milano-Modena 0-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | Canarini in totale dominio e ad un passo dal secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-23 Invasione a rete di Milano, ma si va al videocheck. 13-22 Davyskiba con la parallela a certificare il dominio modenese. 13-21 Muro Porro! 13-20 Mati Pardo con il primo tempo. Alzata perfetta di Tizi-Oualou. 13-19 Non passa la battuta di Caneschi. 13-18 Reggers dalla seconda linea firma una stupenda parallela. 12-18 Pallonetto vincente di Porro. 12-17 Corta la variazione al servizio dell’eccellente, fino ad ora, Tizi-Oualou. 11-17 Massari con la pipe, Milano in totale stato confusionario. 11-16 Sanguinetti torna ad esaltarsi con il primo tempo. 11-15 Attacco vincente di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it
