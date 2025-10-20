CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Il muro di Sanguinetti ad aprire le danze. INIZIO PRIMO SET 19.59 Ormai ci siamo, tutto pronto all’Allianz Cloud di Milano. Buona Superlega a tutti! 19.57 In corso le presentazioni degli organici. 19.55 A decidere la contesa potrebbero essere gli attacchi: da una parte il nazionale belga Ferre Reggers, dall’altra la certezza austriaca Paul Buchegger. 19.52 Ad alimentare i pronostici che vedono una lotta serrata, ci sono i precedenti: nelle ultime cinque sfide, Milano ha prevalso su Modena tre volte. 19.50 L’Allianz Cloud è pronta a spingere i padroni di casa verso l’esordio vincente, la partita si prospetta equilibrata ed aperta a qualsiasi risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Milano-Modena, 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia il primo set