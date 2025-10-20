LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Visser solida sugli staggi poi l’errore alla trave Giapponesi da decifrare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.06 Brutta caduta di Naomi Visser sulla seconda diagonale al corpo libero. Dopo il 14.000 alle parallele si è spenta. 13.05 Sugihara porta a casa 13.400 alle parallele, discreta. 13.02 Le panamensi non si sono neanche presentate sui 10 cm. 13.00 Conclusi i minuti di riscaldamento, si riparte. 12.56 Terminata la terza rotazione della prima suddivisione. Tra poco la chiusura: le giapponesi Sugihara, Kishi, Nakamura alle parallele; l’olandese Visser al corpo libero; le panamensi alla trave; le austriache al volteggio. 12.52 La seconda suddivisione inizierà a seguire, con il Canada a fare la voce grossa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
ANDIAMO RAGAZZI In Indonesia sono partiti i Mondiali di ginnastica artistica! E l’#ItaliaTeam è subito protagonista nelle qualificazioni maschili! Tommaso Brugnami, Carlo Macchini e Gabriele Targhetta sono in corsa per un posto nelle finali di specialit - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Brugnami e Macchini in finale! Targhetta appeso a un filo - 02 TOMMASO BRUGNAMI MATEMATICAMENTE QUINTO AL VOLTEGGIO. Segnala oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: partono le qualificazioni femminili con Giappone, Canada e Nemour - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - oasport.it scrive
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Segnala sportface.it