LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Sugihara al comando Visser si spegne Ora il Canada

Oasport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 CORPO LIBERO. Discreta prova della giapponese Rina Kishi (13.566), seguita dalla connazionale Aiko Sugihara (13.36) e dell’austriaca Charlize Moerz (12.966). 13.18 TRAVE. L’unico buon esercizio della prima suddivisione porta la firma della giapponese Aiko Sugihara (13.433), distanti l’olandese Naomi Visser (12.900) e l’altra nipponica Rina Kishi (12.666). 13.17 PARALLELE ASIMMETICHE. Guizzo dell’olandese Naomi Visser (14.000), a precedere la connazionale Sanna Veerman (13.966) e la giapponese Haruka Nakamura (13.500). 13.16 VOLTEGGIO. Si sono esibite in poche sui due salti: l’austriaca Charlize Moerz primeggia (13. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ginnastica artistica mondiali 2025 in diretta sugihara al comando visser si spegne ora il canada

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Sugihara al comando, Visser si spegne. Ora il Canada

Approfondisci con queste news

live ginnastica artistica mondialiLIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Brugnami e Macchini in finale! Targhetta appeso a un filo - 02 TOMMASO BRUGNAMI MATEMATICAMENTE QUINTO AL VOLTEGGIO. Da oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: partono le qualificazioni femminili con Giappone, Canada e Nemour - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Lo riporta oasport.it

live ginnastica artistica mondialiMondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Lo riporta sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ginnastica Artistica Mondiali