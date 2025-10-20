LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Sugihara al comando Visser si spegne Ora il Canada
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 CORPO LIBERO. Discreta prova della giapponese Rina Kishi (13.566), seguita dalla connazionale Aiko Sugihara (13.36) e dell’austriaca Charlize Moerz (12.966). 13.18 TRAVE. L’unico buon esercizio della prima suddivisione porta la firma della giapponese Aiko Sugihara (13.433), distanti l’olandese Naomi Visser (12.900) e l’altra nipponica Rina Kishi (12.666). 13.17 PARALLELE ASIMMETICHE. Guizzo dell’olandese Naomi Visser (14.000), a precedere la connazionale Sanna Veerman (13.966) e la giapponese Haruka Nakamura (13.500). 13.16 VOLTEGGIO. Si sono esibite in poche sui due salti: l’austriaca Charlize Moerz primeggia (13. 🔗 Leggi su Oasport.it
