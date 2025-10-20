CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 CORPO LIBERO. Discreta prova della giapponese Rina Kishi (13.566), seguita dalla connazionale Aiko Sugihara (13.36) e dell’austriaca Charlize Moerz (12.966). 13.18 TRAVE. L’unico buon esercizio della prima suddivisione porta la firma della giapponese Aiko Sugihara (13.433), distanti l’olandese Naomi Visser (12.900) e l’altra nipponica Rina Kishi (12.666). 13.17 PARALLELE ASIMMETICHE. Guizzo dell’olandese Naomi Visser (14.000), a precedere la connazionale Sanna Veerman (13.966) e la giapponese Haruka Nakamura (13.500). 13.16 VOLTEGGIO. Si sono esibite in poche sui due salti: l’austriaca Charlize Moerz primeggia (13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Sugihara al comando, Visser si spegne. Ora il Canada