LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Sugihara al comando attesa per Black e Nemour

Oasport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Vediamo se dalle canadesi arriveranno dei bei salti al volteggio, Olsen è molto accreditata. 13.55 L’attesa Shin cade dagli staggi dopo il 12.666 di Eom in apertura di rotazione. 13.51 Terminati i minuti di riscaldamento, si riparte. 13.48 Tra poco la seconda rotazione: le canadesi al volteggio (Shallon Olsen, Gabrielle Black e Lia-Monica Fontaine, tutte con i due salti), le sudcoreane alle parallele (Eom, Shin, Lee), le finlandesi alla trave e le turche al corpo libero. 13.45 La seconda suddivisione si è aperta in maniera decisamente spenta, vedremo se il livello si alzerà prossimamente, magari con l’ingresso in gara della canadese Ellie Black. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ginnastica artistica mondiali 2025 in diretta sugihara al comando attesa per black e nemour

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Sugihara al comando, attesa per Black e Nemour

News recenti che potrebbero piacerti

live ginnastica artistica mondialiLIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Brugnami e Macchini in finale! Targhetta appeso a un filo - 02 TOMMASO BRUGNAMI MATEMATICAMENTE QUINTO AL VOLTEGGIO. Riporta oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: partono le qualificazioni femminili con Giappone, Canada e Nemour - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Secondo oasport.it

live ginnastica artistica mondialiMondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Riporta sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ginnastica Artistica Mondiali