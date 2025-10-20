CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Vediamo se dalle canadesi arriveranno dei bei salti al volteggio, Olsen è molto accreditata. 13.55 L’attesa Shin cade dagli staggi dopo il 12.666 di Eom in apertura di rotazione. 13.51 Terminati i minuti di riscaldamento, si riparte. 13.48 Tra poco la seconda rotazione: le canadesi al volteggio (Shallon Olsen, Gabrielle Black e Lia-Monica Fontaine, tutte con i due salti), le sudcoreane alle parallele (Eom, Shin, Lee), le finlandesi alla trave e le turche al corpo libero. 13.45 La seconda suddivisione si è aperta in maniera decisamente spenta, vedremo se il livello si alzerà prossimamente, magari con l’ingresso in gara della canadese Ellie Black. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Sugihara al comando, attesa per Black e Nemour