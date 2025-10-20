LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | scocca l’ora di Nemour domani l’Italia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17 Aspettiamo il punteggio di Nemour, tra le favorite per l’oro all-around. 15.15 Esercizio elegantissimo di Nemour! In fase di interpretazione e artisticità si distingue sempre, l’acrobatica è un po’ spuntata e ha commesso un paio di passi in avanti su seconda e terza diagonale, ma dovrebbe arrivare un buon punteggio. 15.12 Si incomincerà con le tedesche al volteggio (Schaefer, Stoeher e Schoenmaier, quest’ultima con due salti), l’algerina Kayla Nemour al corpo libero (per terza, dopo le peruviane). Singapore alle parallele, Cina Taipei alla trave. 🔗 Leggi su Oasport.it
