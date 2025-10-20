LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | scocca l’ora delle azzurre! Perotti e Asia D’Amato in gara all’alba

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Nemour show ai Mondiali – Le suddivisioni di Canada e Giappone Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La rassegna iridata prosegue con la seconda e ultima parte delle qualificazioni femminili: sette delle dieci suddivisioni previste saranno protagoniste nella giornata di  lunedì 21 ottobre sulle pedane di Jakarta (Indonesia), dove va in scena la rassegna iridata post-olimpica riservata alle individualiste (non sono previste le gare a squadre). Le ultime due suddivisioni si disputeranno lunedì mattina. 🔗 Leggi su Oasport.it

