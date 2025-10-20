LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | partono le qualificazioni femminili con Giappone Canada e Nemour
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le favorite dei Mondiali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: oggi (lunedì 20 ottobre) incominciano le qualificazioni femminili, a Jakarta (Indonesia) si disputeranno le prime tre suddivisioni del turno preliminare, che si concluderà poi martedì 21 ottobre, quando scenderanno in pedana le altre sette suddivisioni. Bisognerà aspettare domani per vedere all’opera l’Italia (inserita nel quinto gruppo, alle ore 06.30) e occorrerà attendere il tardo pomeriggio di domani per avere il quadro dettagliato delle qualificate alle finali (otto per le singole specialità, ventiquattro per il concorso generale individuale). 🔗 Leggi su Oasport.it
