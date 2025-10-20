LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | partenza in sordina livello da decifrare Attesa per Nemour
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 CORPO LIBERO. Non cambiano le prime due posizioni, occupate dalle giapponesi Rina Kishi (13.566) e Aiko Sugihara (13.366). La finlandese Kaia Tanskanen si è inserita in terza piazza (13.166). 14.56 TRAVE. La canadese Ellie Black ha messo la testa davanti con 13.466, superando la giapponese Aiko Sugihara (13.433). Terza la sudcoreana Seohyun Hwang (12.966) 14.56 PARALLELE ASIMMETRICHE. Resistono al comando le olandesi Naomi Visser (14.000) e Sanna Veerman (13.966), più lontana la giapponese Haruka Nakamura (13.500). 14.54 VOLTEGGIO. La canadese ha trovato un bel guizzo e primeggia con la media di 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
