CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (GIAPPONE E OLANDA) LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE (CANADA) Grazie a tutti per averci durante questa giornata. Vi aspettiamo domani, alle ore 05.00, per una vera e full immersion di dodici ore di qualificazioni femminili ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Appuntamento alle ore 06.30 con l’Italia, puntate la sveglia. Intanto rimanete con noi per cronache e approfondimenti. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 16.36 Al termine delle qualificazioni di domani avremo il quadro delle qualificate alle finali: otto per le singole specialità e ventiquattro per il concorso generale individuale, 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Nemour si prende la copertina. Domani l’Italia! Sveglia alle 6.30