LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Nemour osa cade e va in affanno! Ora le parallele
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Terminati i minuti di riscaldamento, si riparte. 15.46 Tedesche alla trave (Schoenmaier, Schaefer, Stoehr), due salti della taiwanese Sing-Fen Wu al volteggio. 15.45 Ora la terza rotazione. Riflettori puntati su Kayla Nemour: la Campionessa Olimpica alle parallele si esibirà proprio sul suo attrezzo! 15.42 Stoehr cade di pancia dallo staggio alto (nulla di grave), 13.300 alla trave per Yap da Singapore (terzo posto provvisorio). 15.38 Alle parallele arrivano il 12.000 di Schaefer e il 13.066 di Schoenmaier. 15.37 Nemour si ferma a 12.433, prende anche tre decimi di penalità per uscire di pedana con entrambi i piedi dopo la caduta. 🔗 Leggi su Oasport.it
