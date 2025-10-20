LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | iniziato l’ultimo gruppo il tris azzurro spera nelle finali
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata di qualificazioni e la situazione degli azzurri 7.01: Canadesi lontani dai migliori alle parallele 7.00: 13.800 per il cinese Shi agli anelli, è fuori dalla finale 6.59: Il finlandese Koski lontano dai migliori, 12.933 al cavallo con maniglie 6.58: 13.600 per il canadese Dolci alle parallele 6.57: Subito partenza col botto per la Cina con Zhang che totalizza 14.600 agli anelli e si inserisce al secondo posto nella classifcia di specialità 6.56. Kilicer 12.933 al volteggio 6.53. Iniziati gli esercizi della prima rotazione dell’ultimo gruppo 6. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
ANDIAMO RAGAZZI In Indonesia sono partiti i Mondiali di ginnastica artistica! E l’#ItaliaTeam è subito protagonista nelle qualificazioni maschili! Tommaso Brugnami, Carlo Macchini e Gabriele Targhetta sono in corsa per un posto nelle finali di specialit - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni femminili con Giappone, Canada e Nemour - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Scrive oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: gli azzurri col fiato sospeso per le finali di specialità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata di qualificazioni e la situazione degli azzurri Buongiorno e benvenuti alla ... Riporta oasport.it
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Scrive sportface.it