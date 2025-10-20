CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata di qualificazioni e la situazione degli azzurri 7.01: Canadesi lontani dai migliori alle parallele 7.00: 13.800 per il cinese Shi agli anelli, è fuori dalla finale 6.59: Il finlandese Koski lontano dai migliori, 12.933 al cavallo con maniglie 6.58: 13.600 per il canadese Dolci alle parallele 6.57: Subito partenza col botto per la Cina con Zhang che totalizza 14.600 agli anelli e si inserisce al secondo posto nella classifcia di specialità 6.56. Kilicer 12.933 al volteggio 6.53. Iniziati gli esercizi della prima rotazione dell’ultimo gruppo 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziato l'ultimo gruppo, il tris azzurro spera nelle finali