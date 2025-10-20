LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | iniziata la penultima rotazione il tris azzurro spera nelle finali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata di qualificazioni e la situazione degli azzurri 5.38: Ottimo 13.833 per l’australiano Moore alle parallele, risultato di spessore in ottica all around 5.35: 13.400 per il serbo Vefic alle parallele, non basta per entrare fra i primi 8 5.31: Per l’australiano Hardy 11.966 alle parallele 5.30: Salvo per un soffio il settimo posto di Targhetta al cavallo con maniglie. Lo sloveno Rakovic si inserisce all’ottavo posto con 14..223. Doifficile anche per lui difendere il posto in finale ma resta un’ottima prestazione 5.22: Così la terza rotazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

