LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | incominciano le qualificazioni Parte il Giappone attesa per Nemour
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.42 Diciamo subito che non ci sarà l’Italia: le azzurre scenderanno in pedana domani (martedì 21 ottobre, ore 06.30), inserite nella quinta suddivisione per inseguire la qualificazione alle varie finali (otto posti per le specialità e 24 per l’all-around). 11.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: oggi incominciano le qualificazioni femminili, a Jakarta (Indonesia) si disputeranno le prime tre suddivisioni del turno preliminare La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le favorite dei Mondiali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: oggi (lunedì 20 ottobre) incominciano le qualificazioni femminili, a Jakarta (Indonesia) si disputeranno le prime tre suddivisioni del turno preliminare, che si concluderà poi martedì 21 ottobre, quando scenderanno in pedana le altre sette suddivisioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
