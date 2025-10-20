LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | gli azzurri col fiato sospeso per le finali di specialità
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata di qualificazioni e la situazione degli azzurri 4.43: La seconda giornata di gare si apre con le ultime due suddivisioni delle qualificazioni maschili: ieri sono scesi in pedana a Jakarta (Indonesia) i primi sei gruppi, lunedì 21 ottobre si concluderà il turno preliminare e nella prima mattinata italiana avremo chiaro il quadro degli ammessi alle varie finali (otto per ogni singola specialità e ventiquattro per il concorso generale individuale). 4.40: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ANDIAMO RAGAZZI In Indonesia sono partiti i Mondiali di ginnastica artistica! E l’#ItaliaTeam è subito protagonista nelle qualificazioni maschili! Tommaso Brugnami, Carlo Macchini e Gabriele Targhetta sono in corsa per un posto nelle finali di specialit - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 20 ottobre, tv, streaming, italiani in gara, ordine di rotazione - Oggi lunedì 20 ottobre va in scena la seconda giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Secondo oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: gli azzurri col fiato sospeso per le finali di specialità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata di qualificazioni e la situazione degli azzurri Buongiorno e benvenuti alla ... Scrive oasport.it
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Da sportface.it