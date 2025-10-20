CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata di qualificazioni e la situazione degli azzurri 4.43: La seconda giornata di gare si apre con le ultime due suddivisioni delle qualificazioni maschili: ieri sono scesi in pedana a Jakarta (Indonesia) i primi sei gruppi, lunedì 21 ottobre si concluderà il turno preliminare e nella prima mattinata italiana avremo chiaro il quadro degli ammessi alle varie finali (otto per ogni singola specialità e ventiquattro per il concorso generale individuale). 4.40: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: gli azzurri col fiato sospeso per le finali di specialità