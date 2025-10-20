LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Fontaine in spolvero Black deve ingranare Attesa per Nemour
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.36 Fontaine cade alla trave nelle battute iniziali. 14.34 Finiti i minuti di riscaldamento, si riparte. 14.32 Ora la quarta e ultima rotazione. canadesi alla trave (Fontaine, Gabby Black, Ellie Black), sudcoreane al corpo libero (Hwang e Shin), turche alle parallele e finlandesi al volteggio (nessuna farà i due salti). 14.30 La turca Bilge Tarhan si inserisce al quarto posto al volteggio con la media di 13.016. 14.28 Per il momento la seconda suddivisione ha regalato pochissimo, se non i due buoni saldi della canadese Fontaine al volteggio. I Mondiali devono ancora decollare. 🔗 Leggi su Oasport.it
