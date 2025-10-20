LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | fa tutto Nemour parallele da 15.5 e cadute in serie
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 Infatti Stoehr fa peggio (12.133). Chiuderà Schoenmaier. 16.19 Jesenia Schaefer non va oltre a 12.466 al quadrato, le teutoniche non sono molto accreditate su questo attrezzo. 16.16 Ora le tedesche al corpo libero, poi le qualificazioni saranno chiuse per oggi. 16.14 Nemour si ferma a 53.865 nel concorso generale, è provvisoriamente seconda e non avrà problemi ad andare in finale, ma oggi non è stata brillante. Parallele imperiali, ma cadute a trave e volteggio, poi un corpo libero poco pimpante. 16.12 Nemour ottiene 13.233 (6.0 il D Score, 7.233 di esecuzione). 🔗 Leggi su Oasport.it
